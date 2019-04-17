شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تستضيف أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رحب مؤتمر العمل العربي في ختام دورته الـ46 المنعقدة بالقاهرة بدعوة سلطنة عمان لاستضافة أعمال الدورة 47 للمؤتمر في 2020 بالعاصمة العمانية مسقط. كان الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبد الله البكري، وزير القوى العاملة في سلطنة عمان، تقدم خلال الجلسة العامة للمؤتمر، في أثناء مناقشة البند الـ11 بتحديد مكان وجدول أعمال الدورة المقبلة، بطلب استضافة أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي 2020 في بلاده.

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