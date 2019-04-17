شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع تعاون مصري - فرنسي لرفع كفاءة وتطوير موقع صان الحجر الأثري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري.

في بداية اللقاء رحب د. العناني، بالسفير الفرنسي والوفد المرافق له وابلغه بتضامن وزارة الاثار والشعب المصري مع دولة فرنسا حكومة وشعباً لما حدث لكنيسة نوتردام الآثرية في باريس من جراء الحريق الهائل الذي اندلع بها أول أمس، كما أبدى وزير الآثار الاستعداد والتعاون مع الجانب الفرنسي لمواجهة هذه الكارثة.

وشكر السفير الفرنسي وزير الآثار على مشاعر التضامن الطيبة التي تبرهن على روابط الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين وتمسكهما القوي يالحفاظ على التراث الحضاري للبشرية.

كان اللقاء فرصة لإطلاق مشروع للتعاون المصري- فرنسي لرفع كفاءة وتطوير موقع صان الحجر الآثري، وهو موقع مدينة تانيس الآثرية بمحافظة الشرقية.

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وأعلم روماتيه الوزير بموافقة وزارة أوروبا والشئون الخارجية لدولة فرنسا على تمويل هذا المشروع الهام لرفع كفاءة وتطوير هذا الموقع البالغ الأهمية بالدلتا ومحافظة الشرقية.

يأتي هذا المشروع ثمرة للتنسيق بين الجانب المصري والفرنسي، في إطار جهود وزارة الآثار للأرتقاء بمستوي الخدمات بالمواقع الآثرية، في ضوء الأهمية البالغة لمدينة صان الحجر الآثرية والتي تعمل بها البعثات الآثرية الفرنسية منذ ما يقرب من حوالي ٩٠ عامًا.

وبالتنسيق مع البعثة الفرنسية للحفائر في صان الحجر تم إسناد الإشراف وتنفيذ هذا المشروع إلى وزارة الآثار مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) وبالأستفادة من خبرة متحف اللوفر والعديد من المعاهد العلمية الفرنسية وخاصة جامعة مونبيليه والمركز المتعدد التخصصات لحفظ وترميم التراث (CICRP) وكذلك صندوق Fonds Khéops لتمويل علم الآثار وبدعم من وزارة الثقافة الفرنسية.

وتتضمن أعمال المشروع تهيئة مركز للترجمة الفورية وتقديم الإرشادات والتسهيلات للزائرين وترميم الباب الآثري لشيشنق الثالث وترميم الأثار االموجودة بالموقع وحماية المقابر الملكية ضد ماء الأمطار وحفظ وترميم المقابر الملكية وتهيئة المقابر الملكية لاستقبال الزائرين ووضع لوحات إرشادية بالموقع، بالأضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية تتيح المزيد من المعلومات وكذلك الصور الأرشيفية لتاريخ الاكتشاف وعرض القطع والآثار المكتشفة في المقابر الملكية المتاحة بفضل أكواد QR الموضوعة على اللوحات الإرشادية وتدريبات للتوعية بالتراث في مدارس صان الحجر.

وجرى تشكيل لجنة مصرية- فرنسية للإشراف على أعمال المشروع، وستجتمع اللجنة قريباً للبدء رسميا في أعمال المشروع والتي ستستمر حتى عام 2020.