شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر حاشد لمستقبل وطن بشباس عمير للدعوة للاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين مؤتمر حاشد نظمه حزب مستقبل وطن بالقريه حضره أكثر من ٢٠ ألف مواطن من القريه وتوابعها والقري المجاوره للدعوه لحضور الاستفتاء على تعديلات الدستور، وذلك بحضور العديد من قيادات الحزب بالمحافظه والمركز وعلي راسها المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام الحزب بالمحافظه، والدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم، واللواء مراد القطان، مساعد وزيرالداخليه الأسبق، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وطالب المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة الحضور بضرورة المشاركة والحضور في الاستفتاء، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية جاءت لصالح المواطن، وأكد أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم القضاء على الارهاب واستعادت مصر مكانتها في القاره الأفريقيه وعالميا، وأن العالم أصبح ينظر بأحترام إلى مصر، وقال الدكتور الغمري الشوادفي، أن مصر محاطه بالدواعش من كل مكان إلا أن أبطالنا بالقوات المسلحة والشرطه يقظين تماما ويضحون بحياتهم دفاعا عن تراب الوطن كما أن الاقتصاد المصري تحسن بصوره غير مسبوقه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء مراد القطان، مساعد وزير الداخليه الأسبق، أن الرئيس السيسي، خاطر بحياته دفاعا عن مصر التي اختطفتها الجماعه المحظوره في غفله من الزمن وأنه تمكن من إعادة مصر لمكانتها الطبيعيه، وأكد أن الملايين سيخرجون يوم الاستفتاء للمشاركه حبا في الرئيس السيسي الذي اصبح رمزًا لمصر.