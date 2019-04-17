شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصرى يلتقى قيادات المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد مصرى رفيع المستوى، مبعوثا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعددا من كبار المسؤولين.

ووصل الوفد المصرى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم /الأربعاء/، للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التى يمر بها السودان الشقيق، وللتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السودانى وإرادته الحرة، وذلك فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم وتعزيز الاستقرار بالسودان .



وأبلغ الوفد، قيادات المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا، للسودان الشقيق، مؤكدين حرص القاهرة على تعزيز الاستقرار والسلام بالسودان خلال هذه الفترة .



وعلى ضوء اهتمام مصر ومتابعتها عن كثب للأوضاع بالسودان الشقيق، فقد بحث الوفد المصرى مع القيادة السودانية الحالية سبل الدعم التى يمكن توفيرها، وكذا سبل حلحلة الموقف الراهن بالسودان.