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المجلس العسكرى بالسودان يعقد اجتماعه الأول فى القصر الجمهورى بالخرطوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس العسكري الانتقالى بالسودان، اليوم الأربعاء فى القصر الجمهورى بالخرطوم، اجتماعه الأول برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس.

ورفعت خلال الاجتماع، تقارير اللجان، وتم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالبلاد .

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وتم إصدار عدد من التوجيهات والقرارات الاقتصادية والسياسية.

 

 

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