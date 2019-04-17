شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية تدعو المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء.. "ورى العالم إنك واعى وفاهم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، أغنية جديدة بعونان "ورى للعالم" لمجموعة من الشباب، لحث الناخبين على المشاركة الإيجابية والفعالة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر عقده أيام 20 و21 و22 أبريل فى الداخل. وتضمنت كلمات الاغنية : ورى للعالم كله نزولك.. وانك واعى وفاهم دورك Advertisements مصر بتسمع كل ولادها ..شارك يلا معانا وفدها روح يلا اتصور وسط طبورك .. واوع تكسل مهما قولك مصر أكيد وقفة على وصولك ..ورى العالم كله نزولك خدك احبابك خد اولادك وعمل بهم صف اقصادك حب بلدهم فرض واجب ولما يكبروا هيفتكرولك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أغنية تدعو المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء.. "ورى العالم إنك واعى وفاهم".. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.