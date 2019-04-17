شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على توفيق أوضاع 111كنيسة ومبنى خدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة2016، المنعقدة بتاريخ 7/4/2019 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى لـ 111كنيسة ومبنى خدمى، منها 69كنيسة و42 مبنى خدمى، ليصل إجمالى عدد الكنائس والمبانى الخدمية التى تمت الموافقة على تقين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 894 كنيسة ومبنى خدمياً تابعا.

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