شكرا لقرائتكم خبر عن انت بطل الحكاية.. الشعب صاحب الكلمة في التعديلات الدستورية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعب المصري هو صاحب الكلمة في التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، وهو على موعد بحق دستوري وواجب وطني.

في الفيديو التالي يوضح ضرورة المشاركة في التعديلات الدستوري وإبداء الرأي وصناديق الاقتراع من أجل مصر بكل حرية وفي إطار من ممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية في الاستفتاء.