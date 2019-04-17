شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: بروتوكول تعاون مع الاتصالات لإتاحة المحتوى الرقمى على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة الاتصالات، بشأن بوابة المحتوى الثقافى المصرى يهدف لإتاحة المحتوى الرقمى بصورة يومية على شبكة المعلومات.

وأوضح زين فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك تفاعل أكثر خلال الفترة القادمة لتوصيل رسالة بدور مصر الحضارى والوطنى، مؤكدا أن الصورة الرقمية هى أن معدلات التعامل على مستوى العالم.