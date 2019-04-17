شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الشراكة مع المستشفيات الخاصة لتدريب "التأمين الصحى" ببورسعيد دون مقابل مادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن بروتوكول التعاون بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، تهدف للاستخدام الأمثل للموارد من خلال الشراكة للتدريب من قبل المستشفيات الخاصة لمستشفيات التأمين الصحى ببورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الشراكة بدون مقابل مادى أو خصخصة، بل هى منظومة تستهدف العمل بمنظومة التشغيل الخاصة بالمستشفيات الخاصة والشراكة على التدريب، مشيرة إلى أن مستشفى الرمد ببورسعيد ستكون تحت إشراف مجموعة المغربى ومستشفى بورسعيد العام تحت إشراف مستشفى السلام الدولى ومستشفى النساء والولادة تحت إشراف مستشفى كليوباترا .

ولفتت إلى أن هذه الشراكة تشمل أيضا التعاون على نطاق العمل فى 14 دولة أفريقية.