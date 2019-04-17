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رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين مستشفيات القطاع الخاص ومنظومة التأمين الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات منظومة التأمين الصحي ببورسعيد بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وكان مجلس الوزراء، دعا فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المصريين، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة مٌلزمة بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.

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