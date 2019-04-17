شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين "الوطنية للصحافة" ووزارة الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات والهيئة الوطنية للصحافة، بشأن بوابة المحتوى الثقافي المصرى، بحضور رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية .

وكان مجلس الوزراء، دعا فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المصريين، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة مٌلزمة بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.