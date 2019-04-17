قطار ينهى حياة ربة منزل أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بالعياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت ربة منزل مصرعها بالعياط، حيث صدمها قطار مما أسفر عن مفارقتها الحياة فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. تلقى العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة بلاغا يفيد مصرع ربة منزل صدمها قطار بالعياط. وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن "حليمة.ع" ربة منزل، صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية البليدة بالعياط، مما أسفر عن مصرعها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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