الأوقاف تحتفل غدًا بليلة النصف من شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تحتفل وزارة الأوقاف، مساء الخميس، بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

يحضر الاحتفال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وقيادات الأزهر والأوقاف.

ويلقي وزير الأوقاف كلمة بهذه المناسبة لاستعراض الدروس المستفادة من تلك المناسبة الدينية بتأكيد التحول إلى العمل والتقدم والتيسيير والعطاء بدلا من البطالة والغلو.​