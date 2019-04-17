عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل الجاري. حمل القرار رقم 192 لعام 2019.

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