"مدبولي" يشهد توقيع اتفاقية لإشراك المستشفيات الخاصة بنظام التأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة والسكان، وعددًا من كبريات المستشفيات الخاصة، للتعاون في الاعداد والاشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتدريب العاملين بتلك المستشفيات.

وضمت المستشفيات الخاصة المشاركة في المنظومة كلا من كليوباترا، ودار الفؤاد، والمغربي، والسلام الدولي، ومجموعة الأميدا.

وقالت وزيرة الصحة، إن "ليست المرة الأولى التي نتعامل مع هذه المؤسسات تم العمل في مبادرة 100 مليون صحة، والعمل أيضا مع وزارة الصحة في حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبالإضافة إلى التعامل في بعض الحملات في أفريقيا".

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