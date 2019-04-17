​الحكومة توافق على صرف تعويضات لشهداء حادثي سوق الخميس وسبيكة بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على صرف تعويضات بشأن الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقتي سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد، وسبيكة بالكيلو 17 بالطريق الساحلي بين العريش وبئر العبد، بمحافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي.

ووافق المجلس، على معاملة الضحايا معاملة الشهداء في الأحداث التي وقعت كحادث قرية الروضة وغيره من الأحداث المؤسفة، من خلال صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل متوفي من جراء الحادث الإرهابي بناءً على تقرير النيابة، وكذا لحالات العجز الكلي.

وتضمن القرار، تكليف وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بتقرير من القومسيون الطبي متضمن نسبة العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى وتأثيرها الوظيفي على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والانتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.

كما وافق المجلس، على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة في المستشفيات وإن خلا القومسيون من نسبة عجز إلا أن الإصابة الشديدة يترتب عليها مدة علاج طويلة، بالإضافة إلى صرف معاش استثنائي مقداره 1500 جنيه للمستحقين وفقاً لإعلام الوراثة، وصرف مبلغ 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة في المستشفيات.