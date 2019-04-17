مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الاتصالات و"الوطنية للصحافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والهيئة الوطنية للصحافة بشأن بوابة المحتوى الثقافي المصري بحضور رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية. وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الدولة على إتاحة المحتوى الثقافي المصري كافة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، وإتاحتها رقميًا لكافة شعوب العالم، الأمر الذي يتوافق مع توجهات الحكومة وجهودها لمواكبة عصر التحول الرقمي، وما يطلق على المجتمع الرقمي الجديد من أنه مجتمع المعرفة، حيث أصبحت المعرفة من أهم مصادر التنمية، وبالتالي فإن إنتاج المعرفة يعد من أهم مصادر الدخل القومي.​

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