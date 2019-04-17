محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
انعقدت بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، دورة مكثفة في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وسبل منعه ل 82 إماما و11 واعظة من السيدات العاملات في مجال الدعوة بوزارة الأوقاف.
جاء ذلك في إطار التنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار حزمة من البرامج المكثفة التي تقوم بها حاليا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتوعية العاملين بمختلف الوزارات، وقطاعات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني بمخاطر الفساد وصوره المختلفة وتأثيرها على الدولة وانعكاسها على المواطنين.
وأكد اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال لقائه بالدارسين، الحرص على استمرار هذه الدورات المكثفة للأئمة والدارسين من الدعاة بوزارة الأوقاف وبالأكاديمية الوطنية للشباب، لما تمثله من أهمية فى نشر هذه القيم والأسس للمجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة الإدارية تعقد دورة تدريبية لأئمة ووعاظ الأوقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.