الرقابة الإدارية تعقد دورة تدريبية لأئمة ووعاظ الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

انعقدت بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، دورة مكثفة في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وسبل منعه ‏ل 82 إماما و11 واعظة ‏من السيدات العاملات في مجال الدعوة بوزارة الأوقاف.

جاء ذلك في إطار التنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار حزمة من البرامج المكثفة التي تقوم بها حاليا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتوعية العاملين بمختلف الوزارات، وقطاعات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني بمخاطر الفساد وصوره المختلفة وتأثيرها على الدولة وانعكاسها على المواطنين.

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وأكد اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال لقائه بالدارسين، الحرص على استمرار هذه الدورات المكثفة ‏للأئمة والدارسين من الدعاة بوزارة الأوقاف وبالأكاديمية الوطنية للشباب، لما تمثله من أهمية فى نشر هذه القيم والأسس للمجتمع.

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