الزراعة: ضبط 33 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، بلغ 33 طنا و746 كيلوجراما في 19 محافظة.

وذكرت الهيئة - في تقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وقد تم ضبطها بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، البحيرة، بورسعيد، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، أسيوط، بنى سويف، المنيا، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر"، فضلا عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 70 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال وزير الزراعة إن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين، مشددا على أهمية تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، فضلا عن عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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ولفت أبوستيت إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إن هناك تكليفات للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات المختلفة، بتشديد وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وعرض اللحوم لاستقبال أعياد شم النسيم، كما سيتم مراقبة منافذ الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة، وتشكيل غرف عمليات للمتابعة والتنسيق بين المحافظات المختلفة، فضلا عن تلقي بلاغات المواطنين حول أي مخالفات في هذا الشأن.

وأضافت أن الهيئة ستواصل حملات التفتيش المفاجئة على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع منتجات اللحوم، مؤكدة أن هناك خطا ساخنا مخصصا لتلقي بلاغات المواطنين عن أي حالات غش، كإجراء للتأكد من سلامتها حفاظا على حياة المواطنين، ومشيرة إلى أن الأولوية الأولى للحملات التفتيشية هي ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.​