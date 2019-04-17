بالفيديو.. ضبط 12 كيلو هيروين وحشيش خلال استهداف بؤر إجرامية بالجيزة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو، يرصد جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن "الجيزة، الإسكندرية" وأسفرت الجهود عن ضبط "8 من العناصر الإجرامية"، وبحوزتهم "4,700 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 4 قطع أسلحة نارية، 177 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة"، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسمي شرطة أول العامرية. Advertisements وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتوات النيابة التحقيق.

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