"الوطنية للانتخابات": 61 مليون مواطن على قاعدة بيانات الناخبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قاعدة بيانات الناخبين تضم حوالي 61 مليون ناخب، بينهم 35 مليون و898 ألفًا و869 من الذكور، و30 مليونًا و446 ألفًا و134 من الإناث.

وأكد "الشريف" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تنقية قاعدة بيانات المواطنين، بالحذف والإضافة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، خلال أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري (السبت والأحد والإثنين)، وخارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري (الجمعة والسبت والأحد).

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، المواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

وجرت تعديلات دستورية، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.