الأموال العامة تضبط عامل استولى على أموال سيدتين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت العامة لمباحث الأموال العامة، عاملا بالغربية لنصبه على سيدتين والاستيلاء على مبلغ مالي منهما على سبيل الرشوة، نظير تسهيل حصولهما على وحدتين سكنيتين.
وتمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط، عامل كهرباء بإحدى الوحدات المحلية بالمحلة الكبرى، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، وذلك بناء على معلومات بممارسته نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية التابعة للإسكان الحكومي والاستيلاء على أموالهم مدعياً نفوذه وعلاقاته بالمسئولين "على خلاف الحقيقة"، وقيامه مستغلاً هذا النفوذ بالنصب والاحتيال على سيدتين والاستيلاء منهما على مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، زاعما مقدرته على تسهيل حصولهما على وحدتين سكنيتين تابعتين للإسكان الحكومي بقرية الدواخلية بمركز المحلة الكبرى دون الالتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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