محمود الشريف: 4 دول حول العالم لا تجري فيهم اقتراع لأنهم أماكن صراعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتابع الاستفتاء بالخارج في كل الدول ما عدا 4 دول لا تجري فيهم الاستفتاء أو أي انتخابات نظرًا لأنهم أماكن صراع.

وأضاف الشريف، على هامش المؤتمر الصحفي، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد اجراء الاستفتاء، أن تلك الـ 4 دول هي "سوريا واليمن وليبيا والصومال" .

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل الجاري، للمصريين في الداخل.

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وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

وتنص المادة 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على "أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها".

وجرت تعديلات دستورية، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.