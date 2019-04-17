أخبار مصر | "مدبولي" يشهد توقيع اتفاقيات لإشراك المستشفيات الخاصة في التأمين الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يشهد توقيع اتفاقيات لإشراك المستشفيات الخاصة في التأمين الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة والسكان، وعددا من كبريات المستشفيات الخاصة، للتعاون في الإعداد والاشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتدريب العاملين بتلك المستشفيات.

ضمت المستشفيات الخاصة المشاركة في المنظومة كلا من كليوباترا، ودار الفؤاد، والمغربي، والسلام الدولي، ومجموعة الاميدا.