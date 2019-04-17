أخبار مصر | من قبة الغوري.. مؤتمر للعاملين بالآثار للدعوة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من قبة الغوري.. مؤتمر للعاملين بالآثار للدعوة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت ظهر اليوم، بقبة الغوري في منطقة آثار الأزهر والغروي، ثاني فعاليات اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار لتوعية ودعوة العاملين لأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور أبو بكر عبد الله رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة وأعضاء اللجان النقابية بالمجلس الأعلي للآثار.

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وذلك في إطار تعريف العاملين بالتعديلات الدستورية، ودعوتهم للمشاركة الفعالة في الاستفتاء عليها كواجب وطني أصيل لكل مصري يسعى لخدمة بلاده ودعمًا لمسيرة التطوير والتحديث الجارية حاليًا في مصرنا الغالية.

وشهد اللقاء تواجد وحضور كثيف من كافة مناطق قطاع الآثار الإسلامية، حيث شهد اللقاء صلاح الهادي أمين عام نقابة الوجه البحري، وباسم الأشقر مدير عام منطقة آثار الأزهر والغوري، والعاملين بها وكذلك مدير عام منطقة الجمالية محمد أبو سريع والعاملين بها، وأحمد السيد مدير شجرة مريم والعاملين بها، وباقي العاملين بمناطق القطاع.

وبعد السلام الجمهوري أوضح للحضور أهمية المشاركة الفعلية على الاستفتاء حيث أوضح أهمية مشاركة موظفي الآثار وأكد صلاح الهادي والدكتور جمال مصطفى على المطالبة لاحقًا بوجود ممثلين للأثريين في مجلس الشيوخ القادم ليكونوا هم صوت الأثريين والعاملين بالآثار حيث أن لا يوجد أثري واحد بين أعضاء مجلس النواب وبعدها شرح السيد عصام حنفي رئيس اللجنة النقابية للقاهرة مواد الدستور المعدلة والمستحدثة كل مادة على حدة شرح وافي وانتهت الكلمات بكلمة الدكتور ضياء زهران نائب رئيس قطاع الإسلامى الذي أكد هو أيضًا أن المشاركة مسئولية ويحب أن يكون موظفي الآثار على قدر هذه المسئولية.