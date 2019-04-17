أخبار مصر | رئيس الوطنية للانتخابات لـ المواطنين: "الوطن يناديكم لوضع لبنة جديدة في بناء الديمقراطية" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوطنية للانتخابات لـ المواطنين: "الوطن يناديكم لوضع لبنة جديدة في بناء الديمقراطية" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،: "شعب مصر العظيم، الوطن يناديكم لتضعوا لبنة جديدة في بناء الديمقراطية، لإبداء رأيكم وفق أحكام الدستور، انتشروا في أنحاء البلاد، وابدوا رأيكم من أجل مصر وطنكم بكل حرية".

وأضاف لاشين، خلال مؤتمر إعلان موعد الاستفتاء علي الدستور، إن الشعوب هى التى تصنع الدساتير وتهبها سموها وتقر بعلوها، وهى التى تعدل أحكام الدساتير، موضحا أن الدستور لا يكون فعالًا ما لم يعبر عن واقع الحال ويعبر عن آمال الشعب وطموحاته بما يتلاءم مع ظروفه وتغيراته.

وحث رئيس الوطنية للانتخابات، علي المشاركة الفعالة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، متابعا " أنتم على موعد مع حق دستوري، وواجب وطني للاستفاء على التعديلات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر".

Advertisements

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت.