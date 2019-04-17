أخبار مصر | غدًا.. عميد الدراسات العليا يحاضر في كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. عميد الدراسات العليا يحاضر في كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاضر الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، في ندوة ثقافية تنظمها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية تحت عنوان الرسائل والأبحاث العلمية إشكالية الاختيار، ومنهجية الطرح".

وتنظم الندوة غدا الخميس في الساعة العاشرة صباحا، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة بديعة الطملاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالاسكندرية، والدكتورة إسمان السعيد رئيس قسم البلاغة والنقد في الكلية، من ناحية أخرى يحاضر عميد الدراسات العليا في ندوة "شبهات وردود" يوم الاثنين من كل أسبوع برواق الجامع الأزهر الشريف.