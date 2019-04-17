أخبار مصر | الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستفتاء على الدستور من أهم مظاهر الديمقراطية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستفتاء على الدستور من أهم مظاهر الديمقراطية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، لدعوة المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إننا إعمالا لأحكام الدستور ندعوكم للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، قائلًا: "إنكم على موعد مع حق دستوري وواجب وطني"، حيث يتم الاستفتاء بطريق الاقتراع السري المباشر.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في داخل مصر على مدار 3 أيام متتالية، وهي أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل الموافق أيام 20 و21 و22 إبريل الجاري.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد إجتمع أمس الثلاثاء وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء، وأرسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد موعد الاستفتاء.