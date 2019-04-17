أخبار مصر | الحكومة توافق على توفيق أوضاع 111 كنيسة ومبنى خدمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على توفيق أوضاع 111 كنيسة ومبنى خدمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضري اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقمي (26) و (27) المنعقدين بتاريخي 7 و14/4/2019، والمتضمنين بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، المنعقدة بتاريخ 7/4/2019 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 111كنيسة ومبنى خدمي، منها 69كنيسة و42 مبنى خدمياً،ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 894 كنيسة ومبنى خدمياً تابعاً.