أخبار مصر | الحكومة توافق على عرض القطع الأثرية بمعرض "أوزيريس – أسرار مصر الغارقة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على عرض القطع الأثرية بمعرض "أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الآثار بشأن عرض القطع الأثرية بمعرض "أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" السابق الموافقة على سفره للولايات المتحدة الأمريكية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2018، على النحو التالي؛ إقامة المعرض بمتحف "رونالد ريجان" بالمكتبة الرئاسية بولاية كاليفورنيا لمدة ستة أشهر في الفترة من 5/10/2019 حتى 12/04/2020.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة السابعة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 8/4/2019، لعدد من الموضوعات، وذلك فى إطار السعي لحل وازالة أى معوقات تواجه المستثمرين.