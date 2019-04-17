أخبار مصر | الحكومة: إسناد مشروع إنشاء محور بديل لخزان أسوان للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: إسناد مشروع إنشاء محور بديل لخزان أسوان للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادي الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 646م2 والكائنة بمدينة موط، مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح البنك الأهلي المصري لإقامة فرع للبنك عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع إنشاء محور بديل لخزان أسوان للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل، وكذا شركة "المقاولون العرب"، وتعزيز المبلغ المعتمد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للانتهاء من المشروع في المدة المٌقررة بإدراج تكلفة التنفيذ بالكامل والبالغة (2مليار جنيه) على العامين الماليين 2019/2020 و 2020/2021.