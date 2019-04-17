أخبار مصر | الحكومة توافق على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال من "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات" للعام المالي 2019/2020، أٌسوة بالأعوام السابقة.

ويأتي ذلك في إطار ضمان الحفاظ على الرصيد الاستراتيجي ولاستمرار دعم البرنامج الموسع للتطعيمات بالطعوم والأمصال لاستخدامها في التطعيم الروتيني مثل الأطفال وتلاميذ المدارس، والفئات الخاصة مثل الفريق الصحي، ومرضى الغسيل الكلوي والمسافرين للخارج، والأمصال العلاجية مثل مصل التيتانوس، ومصل التسمم الغذائي، ومصل العقرب، ومصل الثعبان، ومصل الكلب.