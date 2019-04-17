أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يوافق على مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما يخص رسم توثيق سابقة الخبرة وميزانيات آخر ثلاث سنوات لشركات المقاولات المصرية التي تعمل بالخارج أو التي ترغب في العمل بالخارج.

بحيث يكون الحد الأقصى لهذا الرسم هو 500 ألف جنيه عند احتساب نسبة الـ 0.5% على جملة مبالغ موازنة الشركات والمنصوص عليها في المادتين رقمى 18،19 من القانون، حتى تتمكن تلك الشركات من التقدم للمشروعات خارج جمهورية مصر العربية وتصدير صناعة مقاولات التشييد والبناء إلى الأسواق الخارجية مما يعود على الدولة بالنفع في الحصول على إستثمارات بالعملات الأجنبية.