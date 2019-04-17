أخبار مصر | مؤتمر حاشد للعاملون بالبترول لدعم وتأييد التعديلات الدستورية بالإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر حاشد للعاملون بالبترول لدعم وتأييد التعديلات الدستورية بالإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت النقابة العامة للبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمرا عماليا حاشدا لدعم وتأييد التعديلات الدستورية المرتقبة بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية لحث العاملين علي المشاركة الإيجابية في التعديلات الدستورية، لإرسال رسالة للعالم أن جموع الشعب المصري بكافة طوائفه يقفون خلف قيادتهم السياسية ولتوضيح المواد الدستورية المستحدثة وفلسفة تعديلها.

وجاء بحضور المكتب التنفيذي برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أحمد السروجي أمين عام النقابة العامة، رزق سلامة أمين الصندوق، يوسف داوود نائب رئيس النقابة العامة، عايده محي الدين نائبه شئون المرأة بالنقابة، سعيد حافظ، مجدى ربيعي نائب رئيس النقابة، أشرف المحروقي الأمين العام المساعد، محمود فرج أمين الصندوق المساعد،محمد مطاوع وكيل النقابة بالإسكندرية، فواز شاهين وكيل النقابه بالصحراء الغربيه، طارق عبد الفتاح أمين التنظيم، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابه العامه، أحمد الجوهري العلاقات العامة، وحيد عبد الصمد الإسكان، مساعد النقابة.

وكما شارك في المؤتمر مجدى البدوى رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، طلعت المصرى رئيس نقابة العاملين بالصحافة النائب حمدى بخيت عضو مجلس النواب والنائب صلاح عيسى عضو لجنة الطاقة والبيئة، ورؤساء مجالس إدارات شركات البترول وعدد من الشخصيات العامة والقيادات العمالية والعاملين بشركات قطاع البترول بالإسكندرية.

وقال جبران إن كل مرحلة تحتاج إلي تشريعات تتزامن مع خطوات الإصلاح حتى تسير الدولة على خط واحد وهدف محدد من أجل التنمية، وإن التعديلات الدستورية ضرورة في المرحلة الراهنة من أجل استكمال الإصلاحات والمشروعات التي بدأتها الدولة ومن أجل الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن، والرد علي الأكاذيب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

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وأكد مجدي البدوي رئيس اتحاد عمال مصر بالإسكندرية، على ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة وإبداء الرأي وما يمثله ذلك من دعم للتنمية التي تقودها الدولة في المرحلة الحالية.

وقال النائب حمدي بخيت إن المشاركة في الاستفتاء، واجب وطني للتأكيد علي مطالب ثورة ٣٠ يونيو، وإن هذه التعديلات تمثل ضمانة حقيقية لعدم عودة الجماعات الإرهابية إلى المشهد السياسي وأن هذه التعديلات ضرورة ملحه لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح علي كافة المستويات.

وبدوره قال النائب صلاح عيسى إن الإنجازات التي تحققت في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمور البلاد، منها ارتفاع الاحتياطي النقدي وانخفاض معدلات البطالة وزيادة الاستثمار والنهضة الزراعية والصناعية والعقارية في جميع المجالات.

وطالب جبران الحضور بضرورة المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وعدم الانسياق خلف الأصوات المغرضة التي تنتقد وتهاجم لتحقيق مصالح شخصية.

