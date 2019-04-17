أخبار مصر | غدًا.. مؤتمر للعاملون بـ"الصحافة والإعلام" لدعم التعديلات الدستورية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. مؤتمر للعاملون بـ"الصحافة والإعلام" لدعم التعديلات الدستورية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، واللجان النقابية التابعة، مؤتمرها العمالي الحاشد لدعم وتأييد التعديلات الدستورية يوم الخميس 18 أبريل الجاري بمسرح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ويشارك في المؤتمر عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والنائب مصطفى بكري ومحمد سالم رئيس نقابة الزراعة وخالد عيش رئيس نقابة الصناعات الغذائية ومحمد عرابي رئيس نقابة المحاجر ودكتور حسام رئيس نقابة النقل الجوي.

وأكد مجدي البدوي ان المؤتمر يأتي في ظل حرص نقابة الصحافة والإعلام على توعية عمالها بأهمية التعديلات الدستورية وحثهم على ضرورة المشاركة في عملية الاستفتاء.

وأضاف البدوي ان الانجازات التي تعيشها البلاد في عهد الرئيس السيسي لا تخطئها العين المجردة ولا ينكرها سوى جاحد موضحا ان احتشاد عمال مصر عامة وجال النقابة العامة للصحافة والطباعة امام صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور ستكون اكبر رسالة للعالم اجمع اننا خلف رئيسنا وسنده لاستكمال عمليات الاصلاح الاقتصادي التي بدأنا جني ثمارها كذلك دعمه في محاربة الإرهاب نيابة عن العالم وحده.

