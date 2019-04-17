أخبار مصر | غدًا.. ندوة تثقيفية لعمال شركة الغزل والنسيج حول "التعديلات الدستورية الجديدة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. ندوة تثقيفية لعمال شركة الغزل والنسيج حول "التعديلات الدستورية الجديدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم في الساعة العاشرة من صباح غدا الخميس، ندوة تثقيفية للعاملين بشركة الشرقية للغزل والنسيج، حول التعديلات الدستورية الجديدة، وحثهم على المشاركة في الاستفتاء عليها.

ويتحدث في الندوة رئيس "النقابة العامة" عبد الفتاح إبراهيم، ووجيه حلمي شعبان رئيس مجلس إدارة"الشركة".

وتأتي هذه الندوة في إطار ندوات واجتماعات مماثلة تنظمها "النقابة العامة" واللجان النقابية التابعة لها لتوعية العمال وتدريبهم وتثقيفهم داخل مواقع العمل بالقضايا والملفات التي تمس الوطن واستقراره، ودفع عجلة التنمية والإنتاج.