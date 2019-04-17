أخبار مصر | "العمل العربي" يدعو الدول لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية والسياسات القائمة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العمل العربي" يدعو الدول لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية والسياسات القائمة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مؤتمر العمل العربي في ختام أعمال دورته الـ 46 اليوم الأربعاء، بالقاهرة، الدول العربية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية والسياسات القائمة، حتى تتوافق مع المعايير العربية والدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراجعة ومتابعة مدي الالتزام بها وآليات تنفيذها.

وطالب بالعمل علي تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة مما يساعد في تقديم تقييم شامل لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهم في وضع سياسات عامة وبرامج تنفيذية أكثر فاعلية، وإدراج قضايا الإعاقة ضمن السياق العام للتنمية، والاهتمام بالبنية التحتية والبدء في تهيئتها حتى تتواكب مع الخصائص التكنولوجية وتطبيقاتها كأداة أساسية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعا الدول العربية بإقرار وتفعيل حوافز تشجيعية لأصحاب الأعمال ترتبط بتشغيل معدلات أعلي من الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسساتهم، وتوجيه المسئولية الاجتماعية نحو تعزيز نفاذهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتوسيع شمولية نظم الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدراجها ضمن سياسات اسع للبرامج والخطط الوطنية الشاملة، وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مشاريع وبرامج تكنولوجيا المعلومات، وتطوير تطبيقات عملية لخدمة ذوي الإعاقة.