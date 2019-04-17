أخبار مصر | مؤتمر العمل العربي في ختام أعماله: تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر العمل العربي في ختام أعماله: تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مؤتمر العمل العربي في ختام أعمال دورته الـ46 اليوم الأربعاء، بالقاهرة، تقرير لجنة تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل، بالتأكيد علي أن تستفيد المنطقة العربية من امكانيات الاقتصاد الأزرق في تعزيز ا لاستثمارات والنمو وفرص العمل والتخفيف من الفقر مع الحفاظ علي بيئة بحرية نظيفة وصحية.

وطالب ببلورة رؤية عربية واضحة للاستفادة من الموارد البحرية، بما يضمن الاستخدام المستدام لهذه الموارد، ويعزز من العوائد الاقتصادية والاجتماعية منها، خاصة توفير فرص العمل اللائق للشباب العربي، علي أن تقوم الحكومات العربية بصياغة البرامج التنفيذية في قطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة وفقا لأولوياتها.

وأوصي بإيجاد مجال تشريعي وقانوني واقتصادي ومعرفي يدعم التوجه نحو استغلال كافة الموارد البحرية في ضوء أهداف التنمية المستدامة، مع منح قدر كاف من الحوافز التي تسجع علي ذلك.