مصر | السيطرة على حريق شقة سكنية في عابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شقة سكنية في عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نحجت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق محدود، شب داخل شقة سكنية، بعقار في منطقة عابدين، دون وقوع خسائر بشريه، بينما التهم الحريق بعض محتويات الشقة، المتمثلة في مفروشات، وعدد 6 كراسي.

تلقت غرفه الحمايه المدنيه المعنيه بمنطقه عابدين ، اخطارا من النجده ، مفاده نشوب حريق بشقه سكنيه ، وعلى الفور انتقلت قوه امنيه لمحل البلاغ ، وتم الدفع ب3 عربات اطفاء ، والسيطره علي النيران ، واخمادها ، مع فرض كردون امنى بمحيط موقع الحريق ، ومنع امتداده للاماكن المجاوره

وجارى اجراء التحريات والمعاينه ، من خلال مباحث قسم شرطه عابدين ، للوقوف على ملابسات نشوب الحريق ، وبيان وجود شبهه جنائيه من عدمه

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، واخطرت النيابه العامه لمباشره التحقيقات

عاجل .. النيابه تطلب بسرعه التحريات وتقرير المعمل الجنائى بحريق شقه الزيتون

طالبت نيابة الزيتون الجزئية سرعة تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائي في حريق التهم بشقة بمنطقة الزيتون.

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وتعود البداية عندما ورد بلاغا غرفة عمليات نجدة القاهرة يفيد بشوب حريق في إحدى الشقق في حلمية الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ٥ سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على النيران المشتعلة وإخماد الحريق، دون امتداد ألسنة اللهب أو وقوع خسائر بشرية.

وتعود الواقعة عنما اندلع حريق داخل شقة بمنطقة الزيتون، وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على النيران دون وقوع اي إصابات وحررمحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية في منطقة البساتين، وتبلغ اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية باالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى البساتين، وأنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

وبدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الإنتهاء، بعد إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب اصلاح الفواصل وتطوير الكوبرى لمدة 3 ايام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقامت إدارة مرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بالتزامن مع أعمال الصيانة بكوبرى السيدة عائشة خلال الفترة من حتى 20 أبريل الجارى

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة خدماتها لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ولتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلاطات والفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بكوبري السيدة عائشة بالإضافة إلى إزالة طبقة الرصف التالفة من أرضية الكوبرى وضبط الميول الهندسية.