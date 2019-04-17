مصر | غدا.. نظر طعن المتهمين المحكوم عليهم حضوريا بقضية مقتل "ميادة أشرف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر طعن المتهمين المحكوم عليهم حضوريا بقضية مقتل "ميادة أشرف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة النقض، غدا الخميس، الطعن المقدم من المتهمين المحكوم عليهم حضوريا بالسجن، على خلفية اتهامهم بالتورط في قتل الصحفية ميادة أشرف، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

ووضعت نيابة النقض خلال الجلسة الماضية رأيها الإستشاري الغير ملزم للمحكمة، والتي أوصت فيه برفض الطعن المقدم وتأييد الحكم ليصبح نهائي بات لا طعن عليه.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أصدرت حكمها بالسجن المؤبد 25 سنة على 17 متهما، وهم: "حاتم السيد، ومصطفى هاشم، ومحمد حسني، وهاني عبد الحليم، وعبد الله عبد الحميد، وزكريا السيد، وحمزة السيد، وعبد العزيز عبد العزيز محمد، وعبد الرحمن نصر، وعادل علاء، وخميس حسن، وطارق السعيد، وإسماعيل الكيلاني، وإسلام علاء الدين، وهشام علي، وإسلام ممدوح، وأحمد محمد".

كما قضت بالسجن 15 سنة على 9 آخرين، وهم: "شوقي السيد، ومحمود مالك، ونور الزهور محمد، ومحمد جمعة، ومالك شحاتة، وعبد العزيز حسانين، ومحمد إسماعيل، وأحمد مصطفى، وإسماعيل محمد".

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على 3 آخرين بينهم حدث (طفل)، وهم "هاني أحمد حسن، وعبد الله جمال، وإسماعيل عبد الحميد".

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كما قضت بالسجن 7 سنوات على 4 آخرين، وهم "محمد عبد الوهاب، وأنس محمد، وأشرف عبد الفتاح، وأحمد محمود"، وقضت المحكمة ببراءة 15 آخرين في القضية.

يشار إلى أن محكمة أول درجة استكملت جلسات المحاكمة، وذلك بعد رفْض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس المحكمة الذي ينظر القضية، المستشار محمد شيرين فهمي (دائرة الإرهاب)، وتغريم مقيم الدعوى مبلغ 6 آلاف جنيه.

وجاءت إحالة المتهمين للمحاكمة، رغم تقدم "أشرف رشاد"، والد "ميادة أشرف" ببلاغ إلى النائب العام المغتال هشام بركات، يتهم فيه وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم وضباط الشرطة المتواجدين بموقع الأحداث بقتلها.

كما تقدمت نقابة الصحفيين، ويمثلها عضوا مجلس النقابة وقتها محمود كامل، وأبو السعود محمد، ببلاغ أيضا يتهم قوات الأمن بقتلها، وذلك بخلاف شهادة صديقة وزميلة ميادة والتي أقرت بأن قوات الشرطة هي من أطلقت الرصاص صوبهما وأصابت ميادة فتوفيت في الحال.

وكان النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 48 متهما، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم في قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبد الرؤوف، ومواطنة تدعى ماري جورج، في أحداث عنف منطقة عين شمس.