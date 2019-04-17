مصر | أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب وبجوارها متفجرات بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب وبجوارها متفجرات بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال المباحث بقسم شرطه المرج، من جهود لكشف لغز العثور على جثة شاب مقتول داخل شقة بمنطقة المرج، كما عثر داخل الشقة على عدد من المواد المتفجرة، وضبط المتهمين في الواقعة وكشف ملابستها.

وتعود الواقعة بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقه المرج، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثه شاب في العقد الثالث من العمر مقتول منذ أيام، وبداخل الشقة عدد من المواد المتفجرة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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حبس قاتل شقيق زوجته فى المرج 4 ايام

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس قاتل شقيق زوجتة في منطقة المرج، بسلاح أبيض 4 أيام.

وتعود البداية عندما ورد بلاغ للعقيد وائل غانم مفتش مباحث قسم شرطة المرج بلاغا، يفيد بقيام "سيد.م" عامل، بقتل شقيق زوجته، طعنًا بسلاحه الأبيض بسبب خلافات نشبت بينهما، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واعترف بتفاصيل الجريمة وقرر أن الضحية حاول قتله بسذبب الخلافات العائلية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما انهال عامل بسلاح إبيض بقتل شقيق زوجته، وتبين من التحريات أن خلافات عائلية نشبت بين المتهم والمجني عليه منذ فترة، وظهر أمس الأول، تقابل أسفل منزل المجني عليه وتشاجر الطرفان، فاستل المتهم سكينا وسدد له عدة طعنات فأسقطه جثة هامدة، وضبط المتهم وأحيل إلى النيابة وجاري مباشرة التحقيقات.