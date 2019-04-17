انت الان تتابع غدا.. مصر تستقبل طائرة الأحلام الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طائرة الأحلام

تصل إلى مطار القاهرة، غدا الخميس، الطائرة الثانية الجديدة، التي تسلمتها، أمس الثلاثاء، الشركة الوطنية مصر للطيران، من طراز البوينج "الدريملاينر "787-9" بمصنع شركة بوينج في رينتون بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات، بعد أن تم التأكد من سلامة وأمن الأجهزة الملاحية للطائرة قبل استلامها بشكل رسمى والوصول بها إلى مصر. وأنهى وفد من شركة مصر للطيران والمكلف باستلام الطائرة، كافة إجراءات المراجعة على جميع أجزاء الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، والإقلاع بها من مصنع شركة بوينج بولاية سياتل.

ضم الوفد عددا من الطيارين بشركة مصر للطيران ومسئولين فى قطاعات الصيانة وكبائن الطائرات، وإدارة التجهيزات الداخلية لكبائن الطائرة، ورجال قانون وإدارات المالية، والتعاقدات بقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، ودراسات الجدوى وإدارة التخطيط وإدارة الأسطول.وغادر مطار القاهرة الدولي، يوم السبت الماضي،

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