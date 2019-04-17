تحذيرات ومناشدات.. 5 رسائل من الوطنية للانتخابات

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المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسائل وتحذيرات لفئات بعينها من المجتمع، حلال مؤتمر الإعلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، في مدينة نصر،، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء، مؤكدا أنه سيكون نزيها، وتحت إشراف قضائي كامل، ?وأن اللجنة لن تدخر جهدا في تحقيق استفتاء نزيه، وذلك بعدما تلقت الهيئة، أمس الثلاثاء، إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

ووجه رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات خمس رسائل وتحذيرات لـ5 فئات خلال دعوتهم ، على النحو التالي: - الشباب.. مصر بكم دولة فتية. - المرأة.. نناشدها بأن تمد يدها إلى وطنها. - ذو الاحتياجات الخاصة.. أنتم القدوة. - المصريين في الخارج.. أنتم سفراء مصر بالخارج. - وسائل الإعلام.. توخي الحذر في نشر أي أحبار

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