انت الان تتابع الوطنية للانتخابات تعلن موعد استفتاء تعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

التصويت في الانتخابات - صورة أرشيفية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بداية من يوم 19 إلى 21 أبريل الجمعة والسبت والإحد للمصريين بالخارج، على أن يكون من 20 إلى 22 أيام السبت والأحد والإثنين للمصريين في الداخل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، في مدينة نصر، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتلقت الهيئة، أمس الثلاثاء، إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس، نهائيا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 531 نائبا من أصل 554 نائبا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز. لمعرفة لجنتك