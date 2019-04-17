الوطنية للانتخابات تعلن موعد استفتاء تعديل الدستور

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التصويت في الانتخابات - صورة أرشيفية
أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بداية من يوم 19 إلى 21 أبريل الجمعة والسبت والإحد للمصريين بالخارج، على أن يكون من 20 إلى 22 أيام السبت والأحد والإثنين للمصريين في الداخل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، في مدينة نصر، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتلقت الهيئة، أمس الثلاثاء، إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس، نهائيا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 531 نائبا من أصل 554 نائبا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز. لمعرفة لجنتك
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس، نهائيا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 531 نائبا من أصل 554 نائبا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز.
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وكانت أبرز المواد التي أقرها البرلمان، هي المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بخلاف المواد الخاصة بالقوات المسلحة واستقلال القضاء.
وجاء نص التعديلات الدستورية المقترحة على النحو التالي:
"المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة):
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد". (التفاصيل)
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