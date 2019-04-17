مؤتمر إعلان موعد استفتاء الدستور (بث مباشر)

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الدستور

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، في مدينة نصر، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد موعده في داخل وخارج البلاد، وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها. ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس الثلاثاء، نهائيا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم.

وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 531 نائبا من أصل 554 نائبا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز. وكانت أبرز المواد التي أقرها البرلمان، هي المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة، بخلاف المواد الخاصة