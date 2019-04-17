انت الان تتابع مؤتمر إعلان موعد استفتاء الدستور (بث مباشر) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدستور
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، في مدينة نصر، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد موعده في داخل وخارج البلاد، وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها. ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس الثلاثاء، نهائيا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم.
وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 531 نائبا من أصل 554 نائبا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز. وكانت أبرز المواد التي أقرها البرلمان، هي المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة، بخلاف المواد الخاصة
وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 531 نائبا من أصل 554 نائبا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز. وكانت أبرز المواد التي أقرها البرلمان، هي المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة، بخلاف المواد الخاصة بالقوات المسلحة واستقلال القضاء.
لمعرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي (اضغط هنا)
وجاء نص التعديلات الدستورية المقترحة على النحو التالي:
"المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة):
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد". (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر إعلان موعد استفتاء الدستور (بث مباشر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.