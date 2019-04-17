شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتدريب» تعقد ورشة عمل لمديري التدريب والموارد البشرية بالوزارات والهيئات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورشة عمل عن «أثر التدريب في كفاءة العاملين وإنتاجية المؤسسات»، التي شارك بها مديرون التدريب والموارد البشرية بمعظم الوزارات والهيئات العامة المصرية، بمقرالأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن الورشة تعقد للمرة الثانية، حيث دارت الورشة الأولى عن أهداف التدريب والتطوير واستمرارية التعليم كضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف المؤسسات، بينما تمحورت ورشة اليوم حول تجربة بناء القدرات للجهاز الإداري للدولة، وفي نهاية الورشة تم تقديم الشهادات لجميع المشاركين بها.

وانشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.