شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. الأكاديمية الوطنية للتدريب و«القومي للمرأة» يوقعان بروتوكول تعاون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توقع، غدًا الخميس، الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمقر المجلس، بحضور كل من الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
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