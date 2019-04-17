شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع الإجراءات والخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من «التأمين الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة ومراجعة الإجراءات والخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظة بورسعيد.

ووجه الرئيس بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، في إطار حرص الدولة على بدء مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، مع ضمان استدامة تلك الخدمات سواء من حيث الجودة وثبات التدفقات التمويلية اللازمة وجاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشآت الصحية.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة والسكان استعرضت خلال الاجتماع الموقف بشأن المحاور المختلفة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بدءاً بمحافظة بورسعيد، بما في ذلك تهيئة البنية الأساسية اللازمة للمشروع، والتي تتضمن وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تم تطويرها أو إنشاؤها لتقديم الخدمات الصحية في إطار المنظومة ومطابقتها للمعايير، وكذلك محور التنمية البشرية لتوفير وإعداد القوى اللازمة للتشغيل سواء من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين، حيث يجري التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمستشفيات الخاصة لتدريب وتأهيل الكوادر اللازمة للمشروع ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات التي ستدخل ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي.

وفى ذات سياق تدريب الكوادر البشرية، وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك منظومة متكاملة جارٍ تنفيذها بشأن تدريب الأطباء المتقدمين للعمل بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم إبرام بروتوكول للتعاون مع الجانب البريطاني لتدريب 100 طبيب، وجاري التحضير لسفر الدفعة الأولى منهم وعددهم 35 طبيب إلى العاصمة لندن خلال شهر إبريل الجاري لتلقى التدريب على أعلى مستوي.

وفيما يخص شق الميكنة، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي الخاص بمحور الميكنة والتحول الرقمي ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان تشغيل المنظومة وفق أحدث الوسائل التكنولوجية وربط قواعد بيانات المواطنين بالخدمات التي تقدم لهم، وضمان جودة تلك الخدمات، مشيراً إلى أنه جاري العمل على توفير خطوط الربط بين مراكز المعلومات والمستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير أماكن لتسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد، فضلاً عن توفير التدريب اللازم للمسؤولين عن تشغيل المنظومة بمحافظة بورسعيد، وفى ذات السياق أوضح محافظ بورسعيد مدى جاهزية الآليات الحالية بالمحافظة والخاصة بمنظومة التأمين الصحي من منشآت ووحدات ومستشفيات، كما عرض ملخصا لجولاته الميدانية في هذا الشأن.

كما استعرض وزير المالية الملامح الرئيسية لنتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد واستدامته مالياً، والتي جاءت بهدف تحديد الأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وضمان استدامة التمويل والتدفقات المالية الخاصة بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.