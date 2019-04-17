شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وليد الزواوي أمينًا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري رقم (180) لسنة 2019 بتعيين الدكتور وليد خالد محمد الزواوي أمينًا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بدرجة نائب رئيس جامعة.

الزواوي عمل أستاذًا زائرًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالكلية الدولية للورق والاتصالات المطبوعة والمواد الحيوية بفرنسا. وشارك الزواوي فيما يزيد على 12 مشروعًا بحثيًا بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمي بالشراكة بين مصر وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا واليابان.

كما حصل على براءة اختراع عن استغلال قش الأرز، إضافة إلى نشره ما يزيد على 42 بحثاً بمجلات علمية عالمية دولية، فضلا عن مشاركته في مؤتمرات دولية بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، بجانب حصوله على شهادات تقدير للنشر العلمي المتميز بالمركز القومي للبحوث.